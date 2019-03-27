Экономика

Цифровые профили могут появиться у россиянВечерняя Москва 03:21

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля. Отмечается, что в основу документа легла концепция, разработанная Центробанком и «Ростелекомом».
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«Цифровой профиль» будет хранить 57 видов личных данных россиян

РИА Новости10:03

Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году

Известия10:50

Объем расходов на создание цифрового профиля россиян определят в течение двух месяцев

ТАСС09:17

У россиян появятся цифровые профили

Комсомольская правда10:14

В России подготовили законопроект о «цифровом профиле» граждан и юрлиц

Говорит Москвавчера в 16:16

Минкомсвязь предложила определение «цифрового профиля»

Парламентская газетавчера в 03:49

Минкомсвязь хочет законодательно закрепить понятие «цифровой профиль»

Право.рувчера в 05:43
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Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика

За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс

Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Космос

Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто

Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн

Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Политика

Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак

Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Хоккей

«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

Обновлено в 06:01
Здоровье

Минздрав предложил ввести йодирование всей пищевой соли в РФ

Министерство здравоохранения предложило ввести общее йодирование пищевой соли. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.
Обновлено в 02:25
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Футбол

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Адвокат: Абызов обвинения отвергает

Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Происшествия

Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов

Обновлено в 07:20
Энергетика

США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн

Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Политика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Музыка

В.Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов»

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов».
Обновлено в 11:02
Гаджеты

В России выпущен кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Обновлено в 11:11
Авто

Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза

Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.
Обновлено в 07:11
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Вологодской области

Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета "Птенец-3", которое произошло в среду днем в Вологодской области.
Обновлено в 11:26
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика

В Литве вынесли приговор бывшим советским военным

В Литве бывших советских военных осудили за преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек.
Обновлено в 12:10
Политика

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

Обновлено в 10:03
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