Цифровые профили могут появиться у россиянВечерняя Москва 03:21

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля. Отмечается, что в основу документа легла концепция, разработанная Центробанком и «Ростелекомом».

Цифровые профили могут появиться у россиян

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