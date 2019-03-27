Экономика
Цифровые профили могут появиться у россиянВечерняя Москва 03:21
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля. Отмечается, что в основу документа легла концепция, разработанная Центробанком и «Ростелекомом».
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Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено в 12:03
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Политика
За Абызова поручились Волошин, Дворкович, Тимакова и Чубайс
Экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и глава «Роснано» Анатолий Чубайс выступили в качестве поручителей за экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 11:45
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASAG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес
«Злорадство и зависть»: Анастасия Волочкова резко высказалась о Собчак
Примирения в ходе съемок не получилось – Волочкова осталась недовольна тем, как Собчак себя вела.
Обновлено в 05:48
Хоккей
«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
Обновлено в 06:01
Здоровье
Минздрав предложил ввести йодирование всей пищевой соли в РФ
Министерство здравоохранения предложило ввести общее йодирование пищевой соли. Новые правила могут вступить в силу с 2020 года.
Обновлено в 02:25
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Футбол
Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»
Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Адвокат: Абызов обвинения отвергает
Ранее СК РФ предъявил Абызову обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (речь идет о 4 млрд рублей).
Обновлено в 06:42
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Обновлено в 07:20
Энергетика
США оштрафовали южнокорейские компании на $127 млн
Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Политика
Орешкин назначен куратором Тывы
Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Музыка
В.Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов»
Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил продвигать народные коллективы в рамках «Русских сезонов».
Обновлено в 11:02
Гаджеты
В России выпущен кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Обновлено в 11:11
Авто
Автомобили каршеринга могут оснастить сканерами сетчатки глаза
Как пояснил депутат, если датчик уловит запах спиртного, а сканер сетчатки глаза определит расширение зрачков у водителя, употребившего наркотик, то автомобиль не заведется.
Обновлено в 07:11
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Вологодской области
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета "Птенец-3", которое произошло в среду днем в Вологодской области.
Обновлено в 11:26
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Политика
В Литве вынесли приговор бывшим советским военным
В Литве бывших советских военных осудили за преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда во время столкновений у Вильнюсской телебашни погибли 14 человек.
Обновлено в 12:10
Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
Обновлено в 10:03