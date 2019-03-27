Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30ТАСС 06:15
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
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