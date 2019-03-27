Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30ТАСС 06:15
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова извинилась за фотографию в купальнике
На одной из фотографий Меньшова запечатлена в купальнике без бретелек.
Обновлено в 07:43
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Ланской обвинил СМИ в безнравственности из-за Началовой
Бывший муж певицы Юлии Началовой, поп-исполнитель Дмитрий Ланской поделился своими выводами по поводу российских СМИ, отреагировавших на смерть артистки.
Обновлено в 05:24
Политика
Британские депутаты одобрили новые даты Brexit
Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Общество
Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа
Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракет
Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН.
Обновлено в 10:11
Футбол
Агент Сульшера приехал в Манчестер
Агент Уле Гуннара Сульшера Джим Сольбаккен в среду вернулся в Манчестер для возобновления переговоров касательно будущего своего клиента.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва пришла на модный показ поддержать дочку Лизу
В модном показе приняла участие дочка Аллы Борисовны и Максима Галкина Лиза.
Обновлено в 16:20
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Политика
Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь
В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Технологии
В Эстонии хотят доверить роль судьи искусственному интеллекту
Министерство юстиции обратилась к ИТ-специалисту Оттю Велсбергу и его команде с просьбой создать "робота-судью" — искусственный интеллект, которому в будущем можно будет поручить разрешение споров по мелким делам, пишет Wired.
Обновлено в 09:10
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Кино
Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»
Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Британский таблоид составил рейтинг знаменитостей, которые не умеют пользоваться фотошопом, в него вошла известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено в 08:13
Авто
Focus не удался. Ford уходит из России
Своими силами Летом 2002 года во Всеволожске запустили первый в России завод полного цикла по производству автомобилей модели Focus, которые были существенно дешевле импортных машин от других автопроизводителей.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36