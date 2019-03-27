Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30ТАСС 06:15
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
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В Москве состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по результатам которого была определена дата старта следующего сезона.
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Экс-военнослужащий ВСУ перешел на сторону Донецкой народной республики и передал секретные документы украинских вооруженных сил.
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Мозг в первую очередь распознает пол и возраст незнакомого человека
Незнакомый человек, который попал в диапазон нашего внимания, в первую очередь оценивается нашим мозгом по двум основным показателям: возрасту и полу.
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Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
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Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
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Форвард «Хоффенхайма» Жоэлинтон может перейти в «Ньюкасл» за € 47 млн
Утверждается, что форвард может обойтись «сорокам» в £ 40 млн (почти € 47 млн).
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Смартфон Huawei P30 Lite не был представлен официально компанией вместе с флагманскими камерофонами Huawei P30 и P30 Pro.
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Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму
Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:55
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Авто
Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Вице-премьер России Дмитрий Козак подтвердил решение американской компании Ford свернуть самостоятельный бизнес в РФ из-за проблем со сбытом продукции.
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Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в Литве
Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
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ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
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По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
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Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
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Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
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Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50