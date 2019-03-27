Экономика

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30ТАСС 06:15

Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
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Российская газета11:22

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

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В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

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Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ru06:58

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАСС06:15

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 российских банков

Реальное время05:59

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Фонтанка.Ру09:40
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