Общество
«Цифра» сопротивляется регулированиюКоммерсантъ вчера в 16:11
Законодательство в сфере «цифры» — «качественно новая сущность, очень чувствительная к регуляторным ошибкам», заявил отчитывавшийся от лица правительства глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Правительство не успевает подготавливать законопроекты по регулированию цифровой экономики
Эхо Москвывчера в 21:04
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Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели
Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено 07 июля в 10:49
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры.
Обновлено вчера в 16:10
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Обновлено вчера в 12:26
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге
Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Госдума попросила санкций против Грузии
Авторы заявления из Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ссылаются на федеральный закон «О специальных экономических и принудительных мерах», который определяет, какие санкции власти России могут вводить в отношении другого государства.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви на три месяца
Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Футбол
Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Стало известно, как будут начислять зарплату алтайским учителям с нового учебного года
В этом году из краевой казны на оплату труда педагогических работников направлено в два раза больше средств - по сравнению с 2011 годом.
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Хоккейный Кубок Стэнли в августе привезут в Новосибирск
В мае 2018 года столицу Сибири посетил футбольный Кубок мира. Этим летом в Новосибирске «гостил» Кубок Гагарина - главный трофей КХЛ.
Обновлено 07 июля в 02:07
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС
Вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на проходящий в Киеве саммит Украина-ЕС.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Обновлено вчера в 02:24
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53