Общество

«Цифра» сопротивляется регулированиюКоммерсантъ вчера в 16:11

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Законодательство в сфере «цифры» — «качественно новая сущность, очень чувствительная к регуляторным ошибкам», заявил отчитывавшийся от лица правительства глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Правительство не успевает подготавливать законопроекты по регулированию цифровой экономики

Эхо Москвывчера в 21:04

«Цифра» сопротивляется регулированию

Коммерсантъвчера в 16:11
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Российский политик. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 5 октября 2016 года. В прошлом - первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации.
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