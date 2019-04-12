Энергетика
Chevron покупает Anadarko Petroleum за $33 млрдВести.Финанс 08:34
Американская нефтегазовая компания Chevron объявила о планах по приобретению своего конкурента Anadarko Petroleum за $33 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, говорится в сообщении Chevron.
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Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette
Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 06:09
Здоровье
Сразу две вспышки кори произошли в одном из районов Дагестана
Сразу две вспышки кори произошли в Кумторкалинском районе Дагестана.
Обновлено в 11:42
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Наука
Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию
Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
Шаманов назвал примерные сроки отмены призыва в армию
Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-глава ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил, что обязательный призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет, однако добавил, что этот процесс требует взвешенного подхода.
Обновлено в 12:12
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Политика
Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок
Президент Украины Петр Порошенко использует псевдоним для некоторых неофициальных зарубежных поездок.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
В НАТО пообещали усилить активность в Черном море
"Пакет по Черному морю" приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.
Обновлено в 10:26
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Игры
Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
Обновлено вчера в 21:29
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
Владимиру Путину покажут новый ракетный двигатель
Владимир Путин в День космонавтики посетит завод «Энергомаш». Там президенту покажут новейший двигатель для перспективных ракет.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:18
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ
Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара.
Обновлено в 12:26
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49