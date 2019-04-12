Энергетика

Chevron покупает Anadarko Petroleum за $33 млрдВести.Финанс 08:34

Американская нефтегазовая компания Chevron объявила о планах по приобретению своего конкурента Anadarko Petroleum за $33 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, говорится в сообщении Chevron.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Chevron приобретет специализирующуюся на сланцевой нефти Anadarko за $33 млрд

Реальное время09:07

Chevron покупает конкурента за $33 млрд

Финмаркет07:05

Chevron договорилась о покупке конкурента

Росбалт08:07

Chevron купит производителя сланцевой нефти за $33 млрд

Ведомости08:32

Chevron приобретет американскую Anadarko Petroleum за $33 млрд

Rambler News Service08:59

Chevron приобретет Anadarko за $33 млрд

ТАСС07:03

Американская Chevron купит компанию Anadarko за $33 млрд

ПРАЙМ06:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Авто

Названа дата премьеры нового Chevrolet Corvette

Учитывая затяжную подготовку к премьере, западная пресса уже называет Chevrolet Corvette C8 куда более ожидаемой новинкой, чем Toyota Supra, Ford Bronko или, скажем, новая часть киноэпопеи "Звездные войны".
Обновлено в 06:09
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Здоровье

Сразу две вспышки кори произошли в одном из районов Дагестана

Сразу две вспышки кори произошли в Кумторкалинском районе Дагестана.
Обновлено в 11:42
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Происшествия

СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки

Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Наука

Смертельный «супергрибок» может спровоцировать глобальную эпидемию

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.
Обновлено 09 апреля в 10:59
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика

Шаманов назвал примерные сроки отмены призыва в армию

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-глава ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил, что обязательный призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет, однако добавил, что этот процесс требует взвешенного подхода.
Обновлено в 12:12
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Политика

Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок

Президент Украины Петр Порошенко использует псевдоним для некоторых неофициальных зарубежных поездок.
Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили перепалку в прямом эфире.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика

В НАТО пообещали усилить активность в Черном море

"Пакет по Черному морю" приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.
Обновлено в 10:26
Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Обновлено вчера в 21:29
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Политика

Владимиру Путину покажут новый ракетный двигатель

Владимир Путин в День космонавтики посетит завод «Энергомаш». Там президенту покажут новейший двигатель для перспективных ракет.
Обновлено вчера в 09:53
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество

Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе

Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 08:18
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ

Тренерский штаб футбольного клуба «Ювентус» не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч 32-го тура серии А против команды СПАЛ из города Феррара.
Обновлено в 12:26
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Anadarko
Американская компания
Американская нефтегазовая компания. Штаб-квартира - в Вудлендсе, штат Техас. Основана в 1959 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Chevron
Американская компания
Вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании находятся в США, Австралии и Казахстане.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное