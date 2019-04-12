Энергетика
Chevron покупает Anadarko Petroleum за $33 млрдВести.Финанс 08:34
Американская нефтегазовая компания Chevron объявила о планах по приобретению своего конкурента Anadarko Petroleum за $33 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, говорится в сообщении Chevron.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Космос
NASA подвело итоги эксперимента близнецов
Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
Обновлено в 07:35
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Государственное турецкое информагентство Anadolu опубликовало инфографику, авторы которой сравнили характеристики американского истребителя F-35 и российского Су-57.
Обновлено в 04:21
Космос
58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос
Кадры старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года облетели весь мир.
Обновлено в 11:11
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Культура
Россия и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества
РФ и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества, подписи под документами поставили министры культуры двух стран Владимир Мединский и Юрий Бондарь, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Финансы
Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000
К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Общество
Трасса «Меридиан» предполагает строительство моста через Волгу
По информации В.Володина, строительство трассы Шанхай - Гамбург общей протяженностью более 2 тыс. км планируется начать в июне текущего года, на территории России трасса соединит восемь регионов, самый большой российский участок (645 км) - в Саратовской области.
Обновлено в 05:15
Интернет
В WhatsApp включили новый режим
Разработчики WhatsApp продолжают тестировать так называемый "режим отпуска", который позволяет отключать уведомления из разнообразных групповых чатов, при этом не покидая сами чаты.
Обновлено вчера в 10:43
Гаджеты
Skype на iOS и Android получил трансляцию экрана
Приложение Skype на iOS и Android обзавелось функцией демонстрации экрана.
Обновлено в 10:19
Технологии
Сотрудники Amazon прослушивают разговоры потребителей с Alexa
Тысячи людей, нанятых компанией Amazon по всему миру, занимаются тем, что слушают, расшифровывают и анализируют аудиозаписи слов потребителей, обращенных к голосовому ассистенту Alexa, рассказали агентству Bloomberg несколько человек, одно время связанных с проектом Alexa.
Обновлено в 09:08
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Политика
Призыв в армию может быть отменен через 10 лет
Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил, что не исключает отмену призыва на военную службу в РФ через 10–15 лет.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Футбол
Аршавин назвал три самых эмоциональных момента в карьере
Обновлено в 07:44
Здоровье
Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России
Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Суд оправдал спасителя брянских беркутов
Брасовский районный суд в Брянской области снял обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванчекова, который 15 лет выхаживал больных орлов-беркутов, сообщает RT.
Обновлено в 11:37
Происшествия
СКР пообещал отказаться от идеи сажать врачей за неумышленные ошибки
Совместная рабочая группа Следственного комитета (СКР) и Национальной медицинской палаты разработала изменения в проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за врачебные ошибки, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Билялетдинов продолжит работать в системе «Ак Барса»
Бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов продолжит работать в системе казанского клуба, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Авто
Компания Volkswagen отзывает кроссоверы Teramont в России
Обновлено в 09:33