Энергетика
Chevron покупает Anadarko Petroleum за $33 млрдВести.Финанс 08:34
Американская нефтегазовая компания Chevron объявила о планах по приобретению своего конкурента Anadarko Petroleum за $33 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями, говорится в сообщении Chevron.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Технологии
Уязвимость Windows оказалась опасной
Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.
Обновлено в 09:53
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Главная надежда сборной России Самарин допускал множество нелепых ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.
Обновлено в 09:45
Политика
На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск
«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Космос
SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
«Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37
Культура
Звезда мирового балета Сергей Полунин дал мастер-класс в Севастополе
Сергей Полунин родом с Украины, танцевал в Москве, Новосибирске, был приглашенным солистом королевского балета в Лондоне, сейчас сотрудничает с Баварским национальным балетом.
Обновлено в 08:49
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Обновлено в 09:26
Политика
Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 07:29
Авто
«АвтоВАЗ» прекращает поставки в Европу
Как рассказали в «АвтоВАЗе», поставки на время будут остановлены, так как в европейских странах ужесточили экологические требования.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Кино
В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»
В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Коми вор-сладкоежка украл из магазина 11 тортов
Вор-сладкоежка написал явку с повинной и вернул семь тортов.
Обновлено в 09:09
Наука
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Смоленске около здания областной администрации провалился асфальт
Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Обновлено в 09:42
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29