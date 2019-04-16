Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-ДамRT на русском 05:25

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери. На обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

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