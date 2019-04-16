Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-ДамRT на русском 05:25
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери. На обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.
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Гаденькое Charlie Hebdo умеет конвертировать горе в реальные деньги, говорит эксперт
Народные новости08:59
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Транспорт
В России предложили ввести платный проезд по перекресткам
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В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
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Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
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Обновлено в 10:18
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В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:10
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера
Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
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Политика
Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду
Обновлено в 09:11
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
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В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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Политика
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Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21
Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
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Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Новое оборудование поступило в Ногинскую детскую поликлинику
Новое оборудование поступило в Ногинскую детскую поликлинику. Об этом сообщил глава подмосковного минздрава Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 06:05
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
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Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье
Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Петербурге уволены начальник экономической полиции и его заместитель
Кадровые изменения произошли в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти: своих постов лишились начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник Алексей Бриллиантов и его заместитель, полковник полиции Денис Михайлов.
Обновлено в 06:51