Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-ДамГазета.Ru 05:44
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в твиттере издания.
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Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов
Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу
Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 04:31
Авто
Lexus представил первый минивэн LM
Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Турция допустила изменения параметров российских С-400
Обновлено в 04:32
Технологии
Google фильтрует 80% запрещенного в России контента
«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Медики рассказали, как похудеть во время пеших прогулок
Обновлено в 01:22
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Общество
Мусорные операторы в регионах России жалуются на неплатежи
Как отмечается в докладе Дмитрия Кобылкина, на новую систему перешло более 80% регионов: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом
После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест Шария
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Космос
SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма
Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.
Обновлено в 00:31
Общество
На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы
В Ямало-Ненецком автономном округе из-за недостаточной видимости, метели и порывистого ветра со снегом закрыты автозимники и переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
Обновлено в 03:45
Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой
В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери
Ксения Собчак решила прокомментировать случившийся пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:00