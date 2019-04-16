Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-ДамГазета.Ru 05:44

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в твиттере издания.
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Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Газета.Ru05:44

Charlie Hebdo выпустил обложку с горящим на голове Макрона Нотр-Дамом

РБК05:44

«Горящий Макрон»: Charlie Hebdo использовал гибель Нотр-Дама для политической мести

Царьград04:12

Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Макрона после пожара в Нотр-Даме

РИА Новости05:22

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Ведомости04:19

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

RT на русском05:25

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме

Комсомольская правда03:18
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Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу

Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Турция допустила изменения параметров российских С-400

Обновлено в 04:32
Технологии

Google фильтрует 80% запрещенного в России контента

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс».
Обновлено в 05:32
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Медики рассказали, как похудеть во время пеших прогулок

Обновлено в 01:22
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Общество

Мусорные операторы в регионах России жалуются на неплатежи

Как отмечается в докладе Дмитрия Кобылкина, на новую систему перешло более 80% регионов: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом

После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала об отношениях с бывшим мужем

В рамках участия в программе «Судьба человека» модель Светлана Бондарчук, которая предпочитает не комментировать личную жизнь, решила рассказать об отношениях с бывшим мужем, режиссером Федором Бондарчуком.
Обновлено в 04:38
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Космос

SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy из-за шторма

Специалистам американской компании SpaceX не удалось спасти центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного первого коммерческого пуска носителя, состоявшегося 12 апреля.
Обновлено в 00:31
Общество

На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за недостаточной видимости, метели и порывистого ветра со снегом закрыты автозимники и переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

300 призывников Крыма пытались уклониться от службы в армии

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой

В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала пожар в Соборе Парижской Богоматери

Ксения Собчак решила прокомментировать случившийся пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:00
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