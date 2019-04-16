Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-ДамГазета.Ru 05:44

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в твиттере издания.

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

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