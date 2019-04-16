Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-ДамГазета.Ru 05:44
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в твиттере издания.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
Обновлено в 08:20
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Наука
Конвертоплан V-280 разогнали быстрее 300 узлов
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Футбол
РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование
Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено
Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.
Обновлено в 06:08
Футбол
Гвардиола: я пришёл в «Манчестер Сити» не для победы в Лиге чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как он относится к ожиданиям, что его команда должна выиграть Лигу чемпионов.
Обновлено в 13:24
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Российская армия получит танки Т-90М «Прорыв-3» уже в 2019 году
Российская армия начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" уже в нынешнем году.
Обновлено в 11:12
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Политика
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.
Обновлено в 13:38
Футбол
Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания
По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.
Обновлено в 14:17
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Авто
Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае
На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.
Обновлено в 03:15
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Космос
Российские космонавты на МКС вырастят траву в невесомости
Обновлено в 10:41
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своих чувствах после развода в песне
Ани Лорак призналась, что её последняя песня стала откровением после развода с мужем.
Обновлено в 13:40