Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-ДамГазета.Ru 05:44

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери. Обложка опубликована в твиттере издания.

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Происшествия Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Футбол РФС запретил ФК «Оренбург» регистрировать новых игроков Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила футбольному клубу «Оренбург» регистрировать новых игроков в связи с задолженностью, а не писать: это произошло потому, что сегодня утром было то-то перед защитником Ильей Самошниковым.

Происшествия В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Транспорт Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Политика Познер подверг сомнению «таинственность русской души» Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.

Футбол Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Авто Renault показал бюджетный электрокар в Шанхае На автосалоне в Шанхае, который открылся сегодня, 16 апреля, была официально представлена серийная версия Renault K-ZE.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Происшествия В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.