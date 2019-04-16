Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-ДамРИА Новости 07:39

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
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