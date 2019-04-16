Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-ДамРИА Новости 07:39
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Читать в источнике
Оценить145
Подробнее о событии
Показать все источники
Соцсети обсуждают карикатуру французского Charlie Hebdo на собственную трагедию
Народные новости07:09
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Новая iOS 13 принесет кардинальные перемены в iPhone и iPad. Что изменится?
Изменения для iPad iOS 13 обзаведется интересными новшествами, актуальными только для планшетов iPad ввиду большей по сравнению с iPhone площадью экрана.
Обновлено в 04:50
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Кино
«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам
Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
Обновлено в 07:01
Космос
Стратегия развития Роскосмоса и основы госполитики освоения космоса будут готовы к 15 июля
Стратегия развития Роскосмоса и основы госполитики освоения космоса будут готовы к 15 июля и представлены Путину - Патрушев.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери
Бывшая модель, а ныне главред глянцевого журнала Светлана Бондарчук в студии телеканала "Россия 1", рассказала о самочувствии своей "особенной" дочери.
Обновлено в 05:22
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Экономика
Глава Мосбиржи досрочно покинет пост
Мосбиржа сообщила о досрочной смене руководства. Председатель правления Александр Афанасьев покидает свой пост.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину
В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Задержан напавший с молотком на сотрудницу московского метро дебошир
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали злоумышленника, который напал с молотком на сотрудницу столичного метрополитена.
Обновлено в 03:17
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400
Турция может внести коррективы в технические параметры российских систем С-400, если США докажут наличие угрозы от них.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»
В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10