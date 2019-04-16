Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-ДамRT на русском 05:25

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери. На обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.
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"Были бы погибшие, вы бы нарисовали лучше?" - Сеть отреагировала на карикатуру Charlie Hebdo о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Царьград08:55

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

РИА Новости07:39

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

RT на русском05:25

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Charlie Hebdo выпустил обложку с горящим на голове Макрона Нотр-Дамом

РБК05:44

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Даме

Газета.Ru08:31

Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Ведомости04:19
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«Шарли Эбдо» постебался над горящим Нотр-Дамом

Вести.UZ09:25
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
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Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

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Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

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Авто

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