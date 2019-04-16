Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-ДамМосковский Комсомолец 04:29

Сатирический журнал Charlie Hebdo, оскандалившийся своими карикатурами на пророка Мухаммеда, не пропустил культурную трагедию в собственной стране — пожар в соборе Парижского Богоматери.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

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