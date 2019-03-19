Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание ПутинаРоссийская газета вчера в 13:19

с чего всё началось

Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса.

"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны. Содержание послания российского президента сирийскому коллеге не уточняется.

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