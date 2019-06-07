Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в ХарбинеТАСС вчера в 13:53
Об ЭКСПО VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" пройдет в китайском Харбине с 14 по 19 июня. Официальное открытие экспозиции, в том числе павильона со стендами российских компаний, состоится утром 15 июня.
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Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из дела Голунова
Обновлено 13 июня в 07:54
Происшествия
Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом
Обновлено вчера в 07:55
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой в телесном купальнике
Отечественная актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой на фото, где она позирует в телесном купальнике.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня
В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству древесных гранул
Частная компания "Монпеллет" из Монголии намерена инвестировать порядка $10 млн в строительство завода по производству древесных гранул (пеллет) в Бурятии и создание необходимой для этого инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Бурятия.
Обновлено в 02:30
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором она ест цветы.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома
Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Общество
Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу
Обновлено вчера в 00:15
Политика
Путин призвал придерживаться СВПД по Ирану
Россия призывает страны придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 02:24
Политика
Медведчук: часть людей видит в Зеленском Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено вчера в 20:23
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Кино
Опубликовано видео сравнения кадров сериала «Чернобыль» с документальной хроникой
YouTube-канал Thomas Flight опубликовал видео, сравнивающее кадры из фильма с документальной хроникой.
Обновлено в 03:15
Политика
Гниющие «маленькие порошенки»: депутат Рады жестко оценил «элиту» Украины
Политик не нашел отличий между Гройсманом, Баласинович и Вакарчукм Депутат Верховной рады Евгений Мураев уверен, что гниение слишком глубоко проникло в умы людей, называющих себя элитой.
Обновлено вчера в 08:53
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02