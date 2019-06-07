Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в ХарбинеТАСС вчера в 13:53
Об ЭКСПО VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" пройдет в китайском Харбине с 14 по 19 июня. Официальное открытие экспозиции, в том числе павильона со стендами российских компаний, состоится утром 15 июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Футбол
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Анюков останется в «Зените» в качестве тренера
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Происшествия
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Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
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Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
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Общество
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Обновлено в 10:34
Политика
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Обновлено в 07:11
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СМИ узнали детали нового контракта Федора Емельяненко с Bellator
Новый контракт российского бойца MMA Федора Емельяненко с Bellator рассчитан на три боя, сообщает Sports.ru.
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Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:00
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Политика
Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах
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Кино
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Обновлено в 10:22
Игры
В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3
Обновлено в 04:05
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Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
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Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
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