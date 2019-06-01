Экономика

Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в ХарбинеТАСС 13:53

Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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