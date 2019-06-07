Экономика

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.
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Вузы Сургута и Харбина могут начать обмен студентами в новом учебном году

ТАСС07:57

Айсен Николаев выступил на пленарном заседании второго российско-китайского форума в Харбине

Якутия 2402:25

Китайское СМИ сообщило о туристическом буме в Харбине

АСН2413 июня в 02:21

В Китае открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО

RT на русскомвчера в 21:43

Айсен Николаев принял участие в открытии российского павильона VI ЭКСПО в Харбине

ИА ЯСИА02:00

В Харбине прошла церемония открытия VI российско-китайского ЭКСПО

РИА Новостивчера в 09:19

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

Life.ruвчера в 23:22
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом

Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.
Обновлено вчера в 07:45
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Политика

Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах

Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв

Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца

Обновлено в 09:09
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Божович хочет получить российское гражданство

Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».
Обновлено в 02:45
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе

Обновлено в 05:46
Игры

Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре

Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова доставили в суд

Изначально в убийстве женщины подозревался её старший сын Максим. На это указывали показания его брата Арсения.
Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко заявил о древнем украинском трезубце в Севастополе

За тысячу лет до российского флага украинский трезубец уже был в Севастополе.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:44
Политика

Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Политика

Россия выдала первые паспорта жителям ДНР и ЛНР

Обновлено вчера в 05:45
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Спорт

Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.
Обновлено в 09:23
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Политика

В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами

Правительство Японии считает утверждения США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе неубедительными и попросило Вашингтон предоставить дополнительные доказательства в поддержку высказанных предположений, сообщило агентство Киодо со ссылкой на несколько правительственных источников.
Обновлено в 09:17
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