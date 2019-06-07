На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильонLife.ru вчера в 23:22

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса. С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо.

На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

Происшествия Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.

Шоу-бизнес Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с Гуфом Внушительная часть интервью была посвящена отношениям певицы с рэпером Гуфом. Новость о романе Кети и Гуфа удивила многих.

Политика Яценюк гордо назвал себя причиной поражения Порошенко на выборах Один из наиболее предприимчивых майданщиков и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Петру Порошенко не стоило ввязываться в противостояние с ним пять лет назад.

Происшествия В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Культура Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.

Футбол Божович хочет получить российское гражданство Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».

Игры Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.

Происшествия Младшего сына экс-хоккеиста Максима Соколова доставили в суд Изначально в убийстве женщины подозревался её старший сын Максим. На это указывали показания его брата Арсения.

Политика Порошенко заявил о древнем украинском трезубце в Севастополе За тысячу лет до российского флага украинский трезубец уже был в Севастополе.

Общество Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Политика Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.

Транспорт Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Спорт Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.