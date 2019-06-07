Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в ХарбинеТАСС вчера в 13:53
Об ЭКСПО VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" пройдет в китайском Харбине с 14 по 19 июня. Официальное открытие экспозиции, в том числе павильона со стендами российских компаний, состоится утром 15 июня.
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