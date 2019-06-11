Экономика
Фондовые индексы США растут в начале торговФинмаркет 10 июня в 10:21
Standard & Poor's 500 повысился на 17,86 пункта (0,62%) - до 2891,2 пункта. Nasdaq Composite прибавил 83,56 пункта (1,08%) и составил 7825,67 пункта. Индексы растут благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
US STOCKS-Уолл-стрит выросла на фоне оптимизма в связи с торговым соглашением США и Мексики
Financial Oneвчера в 02:44
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:08, Ашберн
Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо
В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 03:08
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено вчера в 07:38
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Российский МИД отрицает присутствие российского спецназа в Венесуэле
Во время интервью американскому изданию Wall Street Journal, Рябков заявил об отсутствии военного контингента России на территории Венесуэлы.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:36
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Общество
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста
Обновлено в 02:15
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
Компанией Xiaomi выпущены «умные» часы Amazfit Verge 2
Обновлено вчера в 14:37
Футбол
Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкоматах без карт
Комиссия за операцию составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей и не более 1 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Политика
Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Дибала может покинуть «Ювентус» из-за Роналду
Косвенной причиной возможного ухода 25-летнего Дибалы является приход в команду прошлым летом португальца Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:59
Футбол
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»
Обновлено в 03:18
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2019
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 11/06/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:01