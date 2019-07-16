Экономика

Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет вчера в 09:00

За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сельхозпроизводители Новосибирской области снизили цены

Infopro5400:59

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

Financial Oneвчера в 09:25

Цены промпроизводителей в РФ в июне снизились на 0,6% после роста в мае

ПРАЙМвчера в 09:02

Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%

News.ruвчера в 09:18

Цены производителей в июне снизились на 0,6%

Финмаркетвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды. Поль – фантастический игрок и человек.
Обновлено в 00:50
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Общество

В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

Обновлено в 00:35
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных городов мира

Исследовательский сервис Numbeo опубликовал рейтинг опасности городов мира. Нижний Новгород вошел в сотню самых безопасных.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Екатеринбурженка отсудила ₽20 млн за автомобиль Tesla

Обновлено в 00:47
Футбол

«Реал» может продать Хамеса в «Атлетико»

Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Обновлено вчера в 23:31
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми»

Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Обновлено в 01:18
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В США предъявили обвинения 22 бандитам за серию жестоких расправ

Суд в США предъявил обвинения 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол

«Астон Вилла» подписала контракт с защитником «Реймса» Энгельсом

Защитник «Реймса» Бьорн Энгельс продолжит карьеру в «Астон Вилле».
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Премьер Грузии поздравил главу Еврокомиссии с избранием на пост

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы Еврокомиссии и выразил надежду на тесное сотрудничество в плане укрепления отношений между республикой и ЕС.
Обновлено в 01:12
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

На Украине вступил в силу закон о языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах, сообщает «112 Украина».
Обновлено вчера в 02:56
Армия и оружие

Стало известно о покупке международным следствием улики по делу Boeing MH17

Неизвестные лица из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предоставили улику международному следствию за вознаграждение.
Обновлено в 00:28
Космос

В «Роскосмосе» исключают отказ системы ГЛОНАСС

Российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС имеет надёжную защиту от сбоев.
Обновлено вчера в 12:20
Культура

Беглов рассказал о дружбе Санкт-Петербурга с Москвой

Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Кредитная нагрузка россиян резко возросла

Уточняется, что сравнение показателей пяти месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о росте кредитования физлиц на 23%, его объем составляет 16 трлн руб. При этом у 75% экономически активных россиян имеются обязательства по кредитам.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Главное