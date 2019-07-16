Экономика

Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет вчера в 09:00

За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Российская промышленность в июне выросла более чем на 3 процента

Общественное телевидение Россиивчера в 12:42

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

Financial Oneвчера в 09:25

Цены производителей в июне снизились на 0,6%

Финмаркетвчера в 09:00

Цены промпроизводителей в РФ в июне снизились на 0,6% после роста в мае

ПРАЙМвчера в 09:02

Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%

News.ruвчера в 09:18
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Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено 15 июля в 23:59
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты

Водоблок EK-Velocity Strike совместим с процессорами Intel и AMD

Компания EK Water Blocks представила новые модели высокопроизводительных водоблоков EK-Velocity для популярных процессорных разъемов AMD и Intel.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Космос

«Напечатать» базу на Луне «Роскосмосу» будет сложно — кандидат наук

Планы «Роскосмоса», связанные с использованием лунных материалов для строительства базы на Луне, едва ли осуществимы, заявил 16 июля ИА Красная Весна кандидат технических наук Константин Васильев.
Обновлено вчера в 15:59
Космос

Запуск «Протон-М» переносили несколько раз из-за трещины

Запуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины. Трещина образовалась в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления

В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Скабеева пошутила над словами постпреда Украины в ООН

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила постпреду Украины в ООН Владимиру Ельченко на его слова про дипломатов РФ.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Ксения Новикова: «Продюсеры ничего не делают для „Блестящих“»

Обновлено вчера в 18:00
Политика

На Украине предсказали «настоящую» катастрофу без транзита российского газа

В случае утраты транзита российского газа Украину ждет настоящая техногенная катастрофа, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:17
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

Обновлено вчера в 10:48
Музыка

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол

На первый матч возрожденной «Алании» в ПФЛ пришло 15 тысяч зрителей

Первый матч «Алании» в ПФЛ зоны «Юг» против команды «Легион-Динамо» (0:1) посетило 15 тысяч болельщиков.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
ЖКХ

В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
Здоровье

«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол

Озил решил сменить имидж. Хавбек «Арсенала» перекрасил волосы

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил решил сменить имидж.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Авто

Аналог Ford Mondeo получил огромный сенсорный планшет

Напомним, Ford Taurus построен на одной платформе с хорошо известным в России Ford Mondeo.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты

Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:22
Космос

Русский телескоп напугал американцев

Запуск в космос российского телескопа «Спектр-РГ», предназначенного для полной рентгеновской съёмки неба, не на шутку взволновал американцев.
Обновлено вчера в 13:12
Главное