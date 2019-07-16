Экономика
Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет вчера в 09:00
За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Российская промышленность в июне выросла более чем на 3 процента
Общественное телевидение Россиивчера в 12:42
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Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил решил сменить имидж.
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