Экономика

Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет вчера в 09:00

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За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Цены производителей в июне снизились на 0,6%

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Росстат: цены производителей в июне снизились на 1,8%

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Financial One05:05
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