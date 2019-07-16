Экономика
Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет вчера в 09:00
За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено вчера в 00:19
Общество
Российский город оказался в числе самых безопасных в мире
Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии
В сети появилось новое видео с пытками осужденных из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1).
Обновлено в 04:54
Экономика
Российские пенсионеры отказались копить на старость
На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено вчера в 08:54
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером
Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Музыка
Умер южноафриканский певец Джонни Клегг
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Путин поздравил Меркель с 65-летием
Обновлено в 05:06
Авто
Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija
После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Культура
Пятиметрового Змея Горыныча и 30-метровые башни с пиротехникой представят на фестивале «Ростех» в Москве
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
Общество
Власти разъяснили правила для появления магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения коммерческих объектов в жилых домах.
Обновлено в 01:00
Космос
«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной
Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Южнокорейский бренд готовится представить китайской публике обновленную версию бестселлера Verna, известную в России как Hyundai Solaris.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Политика
Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение
Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.
Обновлено вчера в 11:20
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Хоккей
«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров
"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52