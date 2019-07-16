Экономика
Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет 09:00
За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Росстат: промпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,6%, в июне - на 3,3%
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