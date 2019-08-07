Финансы

Цены на золото поднялись выше 1500 долларовИА БанкИнформСервис вчера в 10:10

7 августа стоимость тройской унции золота поднялась выше 1500 долларов. В последний раз котировки находились выше этой отметки в апреле 2013 года, непосредственно перед «великим обвалом» (15 апреля 2013 года цены на золото рухнули на 8%, что стало крупнейшим обвалом после 1983 года).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Золото превысило $1500 за унцию впервые за шесть лет

Ведомостивчера в 16:09

Золото и нефть разошлись в цене

Коммерсантъвчера в 16:26

Золото торгуется у максимума за 5 лет из-за роста спроса на надежные активы

ПРАЙМвчера в 01:53

Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию

Газета.Ruвчера в 13:18

Цены на золото выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны

РБКвчера в 07:52

Цена золота превысила $1,5 тыс. впервые с апреля 2013 года

ТАССвчера в 07:15

Золото взлетело в цене

Lenta.ruвчера в 12:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Обновлено в 00:29
Происшествия

Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий

В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Власти Венесуэлы прервали переговоры с оппозицией

Как сообщалось, как минимум два раунда непрямых переговоров между властями Венесуэлы и представителями оппозиции прошли в мае текущего года в Осло при посредничестве правительства Норвегии, новый этап диалога начался в начале июля на Барбадосе.
Обновлено вчера в 21:23
Финансы

Курс китайской валюты опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар

Народный банк КНР, выполняющий функции центробанка, в четверг утром опустил официальный курс китайской валюты ниже психологической отметки в семь юаней за доллар.
Обновлено в 00:17
Политика

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ

Атамбаев потребовал от них не стрелять в свой народ.
Обновлено вчера в 17:16
Наука

Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей

Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Милла Йовович ждет третьего ребенка

Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР

Житель Аляски нашел бутылку с посланием времен СССР. Фотография находки опубликована в Facebook.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие

В российской армии появятся подразделения антихакеров

В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Опрос: Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х гг. более положительно, чем к нынешней.
Обновлено 05 августа в 03:16
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

«Галатасарай» завоевал Суперкубок Турции

Галатасарай обыграл Акхисарспор в матче за Суперкубок Турции 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Юнес Беланда.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

Обновлено вчера в 09:06
Общество

Резкое падение давления и дожди придут в Москву 8 августа

Циклон, который придет в Москву 8 августа, будет сопровождаться резким падением атмосферного давления.
Обновлено в 00:14
Политика

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено вчера в 15:00
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Обновлено в 00:00
Политика

Следователь требует завести уголовное дело на Сталина

Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Наука

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science.
Обновлено в 00:14
Происшествия

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией пришли с обысками

Следственные мероприятия проходят в квартирах Александра Помазуева и Евгения Замятина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

Обновлено вчера в 19:01
Технологии

В Роскачестве назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов в российском сегменте Google Play и App Store.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Объявленный в розыск участник массовых беспорядков в Москве сдался полиции

Объявленный в розыск участник несогласованной акции Сергей Фомин сдался правоохранителям.
Обновлено в 00:58
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное