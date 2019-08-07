Финансы
Цены на золото поднялись выше 1500 долларовИА БанкИнформСервис вчера в 10:10
7 августа стоимость тройской унции золота поднялась выше 1500 долларов. В последний раз котировки находились выше этой отметки в апреле 2013 года, непосредственно перед «великим обвалом» (15 апреля 2013 года цены на золото рухнули на 8%, что стало крупнейшим обвалом после 1983 года).
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