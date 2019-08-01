Финансы
Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРСПРАЙМ 06:43
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Обновлено в 12:26
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
Обновлено в 12:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Ранее сообщалась, что вторая петиция за уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана с занимаемой должности набрала необходимое число подписей.
Обновлено в 13:03
Экономика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено в 07:11
Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:13
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Госбюро Украины допросило Кличко по делу о земельных махинациях
Госбюро расследований Украины допросило мэра Киева Виталия Кличко по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 11:39
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов
Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Культура
Серия «Маши и Медведя» собрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более 4 миллиардов просмотров, — подчеркивается в сообщении пресс-службы проекта.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Наука
Археологи обнаружили затонувший древнегреческий храм с сокровищами
Недавно американские археологи, исследующие древний затонувший город Гераклион в западной части дельты Нила, наткнулись на интересный древнегреческий храм, а также множество артефактов, включая золотые украшения, гончарные изделия, монеты и фрагмент церемониальной лодки.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50