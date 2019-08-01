Финансы

Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРСПРАЙМ 06:43

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Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРС США.
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Дневной обзор рынка акций 01.08.2019. Условий для длительного цикла смягчения денежной политики пока нет

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Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРС

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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
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Путин поддержал проект Национального космического центра

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
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Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

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В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

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Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
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Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

Обновлено вчера в 13:54
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МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров

По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
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Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
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В Москве задержали пять человек по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 07:06
Экономика

В России возобновлена система образовательного кредитования

Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Технологии

Дым от пожаров в Сибири достиг США

Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады, сообщает НАСА.
Обновлено в 08:14
Политика

Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
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МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:31
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
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Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Обновлено в 04:49
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
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Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
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В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
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На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
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Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
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Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Наука

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В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Спорт

Кемерово и Ярославль примут чемпионат мира по волейболу-2022 в России

В четверг Международная федерация волейбола объявила, что Кемерово и Ярославль стали двумя последними городами-хозяевами чемпионата мира по волейболу 2022 года в России.
Обновлено в 08:05
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