Финансы
Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРСПРАЙМ 06:43
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
Путин поддержал проект Национального космического центра
Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:28
Общество
Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа
Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
Обновлено в 10:31
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Музыка
Клавишник Rammstein восхищается Горбачевым и слушает Нетребко
Обновлено в 09:44
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Технологии
Дым от пожаров в Сибири достиг США
Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады, сообщает НАСА.
Обновлено в 08:14
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:31
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 09:49
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»
В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено 30 июля в 06:05
Спорт
Кемерово и Ярославль примут чемпионат мира по волейболу-2022 в России
В четверг Международная федерация волейбола объявила, что Кемерово и Ярославль стали двумя последними городами-хозяевами чемпионата мира по волейболу 2022 года в России.
Обновлено в 08:05