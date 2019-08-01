Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРС США.

Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРС

Политика Путин поддержал проект Национального космического центра Президент Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным ознакомился с проектом создания Национального космического центра, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.

Армия и оружие Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Экономика В России возобновлена система образовательного кредитования Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.

Технологии Дым от пожаров в Сибири достиг США Дым от лесных пожаров в Сибири достиг США и Канады, сообщает НАСА.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Экономика Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).

Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.

Происшествия Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Политика Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Здоровье Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.

Наука Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.