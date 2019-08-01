Финансы

Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативнаяПРАЙМ 02:51

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Президент Трамп, который выступает за более слабый доллар для усиления конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, негативно отреагировал на слова Пауэлла, не услышав намерений продолжить снижение ставки.
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"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
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