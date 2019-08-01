Финансы
Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативнаяПРАЙМ 02:51
Президент Трамп, который выступает за более слабый доллар для усиления конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, негативно отреагировал на слова Пауэлла, не услышав намерений продолжить снижение ставки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Хоккей
Овечкин прокомментировал известное интервью Панарина
Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста лиги Артемия Панарина, передает Sport24.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Немцы выступили за вывоз ядерного оружия США из Германии
Большинство граждан Германии высказались за то, чтобы с территории федеративной республики было вывезено американское ядерное оружие, свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Обновлено в 04:19
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
Минобороны отправит самолеты для тушения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:59
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Интернет
Сеть «Газпромнефть» увеличила в 70 раз продажи топлива через мобильное приложение
Сеть АЗС "Газпромнефть" продала более 6,5 млн литров топлива через собственное мобильное приложение АЗС.GO, которое заработало в декабре 2018 г. С начала года по конец июля продажи выросли более чем в 70 раз, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:47
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Политика
Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit
Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.
Обновлено в 07:02
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»
Налоговая инспекция обратилась к телеканалу «Дождь» для проверки факта уплаты налога на прибыль в 2016–2018 годы.
Обновлено в 09:40
Общество
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено в 08:25
Футбол
Лодыгин подпишет двухлетний контракт с «Газиантепспором»
В ближайшее время 29-летний вратарь заключит с клубом контракт на 2 года.
Обновлено в 08:23
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Обновлено в 09:02
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье заработает в две смены
Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» с сентября начнет работать в две смены, это позволит трудоустроить еще 400 человек, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.
Обновлено в 05:46
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30