Финансы

Золото подорожало до 6-летнего максимумаГазета.Ru 07:40

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре выросла на бирже Comex и достигла $1501,6 за унцию, сообщает ТАСС. Отмечается, что подорожание произошло на фоне снижения на фондовых рынков, а также торговой войны США и КНР.
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