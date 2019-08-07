Финансы
Золото подорожало до 6-летнего максимумаГазета.Ru 07:40
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре выросла на бирже Comex и достигла $1501,6 за унцию, сообщает ТАСС. Отмечается, что подорожание произошло на фоне снижения на фондовых рынков, а также торговой войны США и КНР.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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