Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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с чего всё началось
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.Коммерсантъвчера в 11:48
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Политика
Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков
Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 09:04
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России
На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Хоккей
Сборная России сыграет в матче за третье место на ЧМ-2019 с Чехией
Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие
Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту
Обновлено в 04:40
Музыка
Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет
Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика
Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм
Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Музыка
Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети»
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии
На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой
Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Экономика
У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве
Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Футбол
Покеттино будет плакать целую неделю, если выиграет Лигу чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о своей эмоциональности в преддверии финального матча Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета
Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Космос
В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink
Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Общество
Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 15:18
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Кино
Стали известны результаты Каннского кинофестиваля
Члены жюри подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Ключевой награды удостоилась лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».
Обновлено в 01:13
Общество
The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)
Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Политика
Меган Маркл отказалась обедать с Трампом
Официальная причина, по которой Маркл отказывается участвовать в официальных мероприятиях — ее декрет.
Обновлено в 06:21