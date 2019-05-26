Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
Коммерсантъвчера в 11:48

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В России зафиксированы изменения цен на аренду квартир

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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

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Политика

Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков

Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 09:04
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В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Краснодар» остался на третьем месте в чемпионате России

На что "Краснодар" тут же ответил результативной атакой: Вандерсон выложил мяч Классону, который из пределов штрафной точно пробил мимо голкипера казанцев - 1:0, 57-я минута.
Обновлено в 08:55
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Хоккей

Сборная России сыграет в матче за третье место на ЧМ-2019 с Чехией

Обновлено вчера в 19:24
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Музыка

Тимати попросил у Децла прощения спустя 18 лет

Рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, восстановил отношения с Александром Толмацким, отцом Децла, после 18-летнего конфликта.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Политика

Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм

Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Музыка

Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети»

Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Обновлено в 09:04
Экономика

У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве

Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Футбол

Покеттино будет плакать целую неделю, если выиграет Лигу чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал о своей эмоциональности в преддверии финального матча Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Космос

В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink

Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 15:18
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Кино

Стали известны результаты Каннского кинофестиваля

Члены жюри подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Ключевой награды удостоилась лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты».
Обновлено в 01:13
Общество

The Animation Magazine (США): создатели «Маши и медведя» объявили о выходе новых эпизодов, проведении тематических мероприятий и открытии магазинов на «Амазоне» (The Animation Magazine)

Прошедший месяц оказался очень напряженным для создателей мультсериала «Маша и медведь» из анимационной студии «Анимаккорд», поскольку эта озорная девочка стала темой нескольких важных объявлений на телевидении, а также мероприятий в сфере развлечений и лицензирования.
Обновлено в 07:48
Политика

Меган Маркл отказалась обедать с Трампом

Официальная причина, по которой Маркл отказывается участвовать в официальных мероприятиях — ее декрет.
Обновлено в 06:21
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