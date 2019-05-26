Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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с чего всё началось
Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.Коммерсантъвчера в 11:48
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Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Обновлено в 13:59
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 14:45
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия
В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева
Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Представлен Oppo Reno Z: каплевидный вырез, SD710 и 48-Мп тыльная камера
На тыльной стороне располагается двойная камера, которая включает основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 и дополнительный 5-Мп для оценки глубины.
Обновлено в 15:40
Происшествия
В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ
Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Хоккей
Марк Стоун признан самым ценным игроком чемпионата мира
Самым ценным игроком чемпионата мира признан форвард сборной Канады Марк Стоун, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Консерваторы одерживают победу на выборах в Европарламент в Германии
Политическую силу поддержали 28% избирателей В Германии на выборах в Европарламент победил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС), сообщает телеканалом ARD.
Обновлено в 16:08
Музыка
«Машина времени» сняла клип про преодоление
Обновлено в 03:00
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара
Обновлено в 15:03
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Культура
Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский
Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Общество
Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов
Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Хоккей
Объявлены лучшие игроки матча сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею
Организаторы чемпионата мира признали Андрея Василевского лучшим игроком матча за третье место в составе сборной России.
Обновлено в 13:26
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Автоспорт
Лучшая гонка сезона для Toro Rosso
Обновлено в 15:37