Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.
Коммерсантъвчера в 11:48

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Цены на аренду жилья в крупных городах начали повышаться к лету

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Аренда жилья быстрее всего дорожает в Сочи

News.ru07:04

В преддверии сезона в Петербурге выросли цены на съёмные квартиры

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Примета лета: аренда жилья в туристических городах подорожала

МИР 24вчера в 13:09

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Коммерсантъвчера в 11:48
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Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Обновлено в 13:59
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика

Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 14:45
Музыка

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Обновлено в 11:33
Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 16:31
Кино

На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»

72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

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Обновлено в 08:02
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Представлен Oppo Reno Z: каплевидный вырез, SD710 и 48-Мп тыльная камера

На тыльной стороне располагается двойная камера, которая включает основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 и дополнительный 5-Мп для оценки глубины.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Египте девять полицейских погибли в ДТП, сообщили СМИ

Девять сотрудников египетской полиции погибли в ДТП рядом с городом Исмаилия, сообщает портал издания "Youm7".
Обновлено в 13:49
Хоккей

Марк Стоун признан самым ценным игроком чемпионата мира

Самым ценным игроком чемпионата мира признан форвард сборной Канады Марк Стоун, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено в 16:07
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

Обновлено вчера в 23:11
Политика

Консерваторы одерживают победу на выборах в Европарламент в Германии

Политическую силу поддержали 28% избирателей В Германии на выборах в Европарламент победил консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС), сообщает телеканалом ARD.
Обновлено в 16:08
Музыка

«Машина времени» сняла клип про преодоление

Обновлено в 03:00
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара

Обновлено в 15:03
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Культура

Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский

Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Общество

Ради спасения пчел британцам предложили отказаться от газонов

Экологи из Британии призвали садовников отказаться от традиционных подстриженных английских газонов ради спасения пчел.
Обновлено в 15:26
Хоккей

Объявлены лучшие игроки матча сборных России и Чехии на ЧМ по хоккею

Организаторы чемпионата мира признали Андрея Василевского лучшим игроком матча за третье место в составе сборной России.
Обновлено в 13:26
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Политика

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Автоспорт

Лучшая гонка сезона для Toro Rosso

Обновлено в 15:37
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