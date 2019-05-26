Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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Армия и оружие

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Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
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Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
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