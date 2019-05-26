Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.

с чего всё началось

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.

Происшествия В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

Хоккей Россия победила Чехию в матче за бронзу на ЧМ по хоккею В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва обыграли национальную команду Чехии в серии буллитов.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Происшествия В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.

Наука Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.

Происшествия Украинка дважды за сутки протаранила КПП на границе Приднестровья Гражданка Украины в течение суток два раза протаранила контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, сообщается на сайте Министерства госбезопасности непризнанного государства.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.

Футбол Почему ЦСКА выдал такой странный сезон и что будет дальше Осенний восторг и весеннее уныние мешают объективному восприятию сезона ЦСКА, но если копнуть глубже, то видно: даже после переделки состава этот сезон мог быть успешнее.

Политика Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Хоккей Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.

Армия и оружие Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.

Армия и оружие Сирийская армия отбила город в провинции Хама Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Происшествия В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет Самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" после сигнала об отказе двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").

Футбол Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).

Экономика Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.