Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.Коммерсантъвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия
В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО
Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 10:16
Хоккей
Россия победила Чехию в матче за бронзу на ЧМ по хоккею
В матче за третье место подопечные Ильи Воробьёва обыграли национальную команду Чехии в серии буллитов.
Обновлено в 13:08
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено в 11:55
Наука
Физики обнаружили резкий рост контактного параметра при переходе газа фермионов в сверхтекучее состояние
Австралийские физики впервые измерили поведение контактного параметра фермионов вблизи критической точки — оказалось, что при переходе газа атомов лития-6 в сверхтекучее состояние этот параметр резко вырастает на 15 процентов.
Обновлено 24 мая в 07:51
Авто
Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!
АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Украинка дважды за сутки протаранила КПП на границе Приднестровья
Гражданка Украины в течение суток два раза протаранила контрольно-пропускной пункт в Приднестровье, сообщается на сайте Министерства госбезопасности непризнанного государства.
Обновлено в 12:56
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Космос
В Подмосковье начали реализацию программы создания спутников по стандартам CanSat
Обновлено в 07:24
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Обновлено в 09:22
Футбол
Почему ЦСКА выдал такой странный сезон и что будет дальше
Осенний восторг и весеннее уныние мешают объективному восприятию сезона ЦСКА, но если копнуть глубже, то видно: даже после переделки состава этот сезон мог быть успешнее.
Обновлено в 09:11
Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства.
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
В РПЛ установлен рекорд посещаемости
Обновлено в 12:15
Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Катманду прогремели два взрыва
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Умер бывший командующий Северо-Кавказским округом ВВ МВД
На 81-м году жизни умер генерал-лейтенант Юрий Анатольевич Косполапов, в 1993 году возглавивший тогда только сформированный Северо-Кавказский округ ВВ МВД.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Бойцы сирийской армии в воскресенье провели успешную операцию по освобождению города Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль важный населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо, сообщило агентство САНА.
Обновлено в 08:34
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Петербурге аварийно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" после сигнала об отказе двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Обновлено в 13:09
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29
Футбол
Мусаев: сезон для «Краснодара» был, как на горках
Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:0).
Обновлено в 09:59
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36