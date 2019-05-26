Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.

с чего всё началось

С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Хоккей Ржига о матче за бронзу ЧМ с Россией: Василевский был очень хорош Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Экономика Минпромторг сократит количество ценников в магазинах Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Происшествия В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.

Футбол Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.

Происшествия Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.

Музыка Диана Арбенина решила выступить в защиту Мадонны Диана Арбенина высказалась в защиту Мадонны на премии RU.TV. Наша певица победила в номинации «Лучший рок-проект».

Хоккей Сергачев оценил свою игру на чемпионате мира «на троечку» Защитник отметил, что своей игрой он на этом турнире доволен, игрок оценил ее «на троечку».

Религия Кураев увидел в действиях патриарха угрозу для российской власти Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН о потере влияния патриарха Кирилла Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Политика Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.

Политика Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.

Происшествия В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.

Финансы Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.

Гаджеты Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.

Происшествия Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.

Космос Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.