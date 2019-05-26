Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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