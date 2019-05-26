Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.Коммерсантъвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Обновлено в 01:18
Хоккей
Ржига о матче за бронзу ЧМ с Россией: Василевский был очень хорош
Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Чехией.
Обновлено в 14:06
Хоккей
И. Воробьёв: покидаем турнир с двояким ощущением, хотелось большего
Покидаем турнир с двояким ощущением. Хотелось, конечно, большего, одна игра нас от этого отделила.
Обновлено в 13:36
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия
В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия.
Обновлено в 13:59
Музыка
Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:46
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашян: Настасья Самбурская похвасталась фигурой
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Происшествия
Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье
Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
Обновлено в 03:11
Музыка
Диана Арбенина решила выступить в защиту Мадонны
Диана Арбенина высказалась в защиту Мадонны на премии RU.TV. Наша певица победила в номинации «Лучший рок-проект».
Обновлено в 08:09
Политика
Партия Марин Ле Пен вышла вперед на выборах в ЕП во Франции
Во главе списка «Вперед, республика» находится Натали Луазо, экс-министр по европейским делам при французском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 14:31
Хоккей
Сергачев оценил свою игру на чемпионате мира «на троечку»
Защитник отметил, что своей игрой он на этом турнире доволен, игрок оценил ее «на троечку».
Обновлено в 13:25
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Религия
Кураев увидел в действиях патриарха угрозу для российской власти
Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН о потере влияния патриарха Кирилла Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
Обновлено в 10:10
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Смягчение денежно-кредитной политики может снизить интерес к российским облигациям, что вероятно, не станет позитивом и для рубля.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны
Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Космос
Ученые обнаружили необычную галактику, летящую к Млечному пути
Анализируя изображения, полученные с помощью космического телескопа Hubble с 1994 по 2010 год, исследователи пришли к выводу, что Мессье-90 движется в направлении Млечного пути, тогда как другие 1200 галактик гигантского скопления, к которому она принадлежит, летят в обратном направлении.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40