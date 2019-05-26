Экономика
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
С началом летнего сезона цены на жилье в популярных у туристов городах, равно как и в городах южной части страны, традиционно увеличиваются, объясняет гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.Коммерсантъвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено в 01:03
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
«200 тысяч предпринимателей находятся в СИЗО, какой уж тут праздник»
Екатерина Березий, сооснователь компании "ЭкзоАтлет" (резидент "Сколково"): — Не знаю о нем ничего и не отмечаю, но уверена, что российское предпринимательство имеет право не только на праздник, но и на поддержку всеми структурами на всех уровнях.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено 24 мая в 22:14
Здоровье
Жар и полнота: какие признаки укажут на проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, нарушения в работе этого органы могут быть вызваны разными причинами.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
«Барселона» уступила «Валенсии» в финале Кубка Испании
«Валенсия» выиграла Кубок Испании. В финале «летучие мыши» одержали победу над «Барселоной».
Обновлено вчера в 16:55
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин
Обновлено 24 мая в 13:47
Экономика
Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Авто
BMW снова троллит Мерседес. Но очень трогательно
Обновлено вчера в 03:05
Авто
Названы 5 способов продлить жизнь турбированного мотора
Обновлено в 03:30
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар
В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Авто
Почти новый Mercedes 190E из 80-х продают за четыре миллиона
На продажу в Германии выставлен практический новый автомобиль Mercedes-Benz 190E, который в 80-х был настоящим бестселлером.
Обновлено в 04:27
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33
Авто
BMW планирует представить 25 гибридных моделей к 2025 году
Дорожная карта автопроизводителя предусматривает выпуск 25 новых электрифицированных автомобилей, которые будут представлены к 2025 году.
Обновлено вчера в 12:44
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42