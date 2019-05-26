Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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с чего всё началось
Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.Коммерсантъвчера в 11:48
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Политика
Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах
Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах.
Обновлено в 14:45
Общество
В России начинается основная волна ЕГЭ-2019
В России с понедельника начинается основной период единых государственных экзаменов. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 18:14
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено в 16:11
Происшествия
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в акватории Охотского моря у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 17:49
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено в 14:36
Происшествия
У базы отдыха под Петербургом мужчина открыл стрельбу
Мужчина открыл стрельбу возле базы отдыха «Розовая дача» в поселке Кутузовское в Ленобласти.
Обновлено в 14:18
Футбол
36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А
Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла.
Обновлено в 17:01
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако.
Обновлено в 14:53
Авто
Увлекательный видеотур: как производят моторы V8 AMG
Увлекательный видеотур по фабрике демонстрирует много интересных фактов о работе предприятия.
Обновлено в 07:43
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Названы семь способов предотвратить похмелье
Креветки, кальмары, мидии и другие морепродукты являются отличным средством для предотвращения похмелья.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Минобороны может ужесточить процедуру прохождения медкомиссии
Министерство обороны предложило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах.
Обновлено в 18:55
Гаджеты
Apple обвинили в продаже данных пользователей iTunes
В США трое пользователей iTunes из Род-Айленда и Мичигана подали в суд Сан-Франциско на Apple.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Обновлено в 19:48
Общество
Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Политика
Москва оспорит решение Морского трибунала по украинским морякам
МИД России отреагировал на решение Международного морского трибунала, согласно которому Москва должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть Киеву арестованные корабли.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Культура
Наталья Осипова станцевала «The Mother»
Обновлено в 18:18
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
На выборах в Европарламент в Британии лидирует партия Brexit
В Британии на выборах в Европарламент большинство голосов набирает партия Brexit экс-главы Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджела Фараджа.
Обновлено в 19:16
Происшествия
В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка
Бродячая собака напала на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено в 16:01