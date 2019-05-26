Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ вчера в 11:48

Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.

с чего всё началось

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