Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ 11:48
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Хоккей
Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).
Обновлено в 12:29
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию
В России в скором времени будут возобновлены продажи Chevrolet Malibu.
Обновлено в 06:43
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж
В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
Обновлено в 12:47
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Даниил Квят: Машина вела себя идеально
Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено 23 мая в 14:37
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не было
Наши форварды не смогли забить и это главная причина поражения.
Обновлено в 12:25
Общество
Тест: только гений сможет решить эти задачки на логику и получить оценку «5»
Пройдите наш тест и вы узнаете.
Обновлено в 07:12
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено в 12:10
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01