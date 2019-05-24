Цены на жилье подверглись сезонной коррекцииКоммерсантъ 11:48

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья. Заметное увеличение ставок произошло в туристических и южных городах, в частности в Санкт-Петербурге и Сочи.

Хоккей Ялонен: большая победа для финского хоккея. Мы счастливы Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в полуфинале ЧМ-2019 со сборной России (1:0).

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию В России в скором времени будут возобновлены продажи Chevrolet Malibu.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Происшествия Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.

Армия и оружие Морской офицер ВМС США получил срок за шпионаж В Америке под суд пошёл младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог. Его обвинили в попытке шпионажа в пользу иностранной агентуры.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Политика МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым "Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Шоу-бизнес Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте 25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.

Автоспорт Даниил Квят: Машина вела себя идеально Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.

Политика Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову» Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Общество Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.