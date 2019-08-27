Недвижимость
Челнинские известияЦены на вторичном рынке жилья продолжают расти
В крупных российских городах жилье на вторичном рынке по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год средний рост цен достиг 9%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Незаметные правила. Вторичный рынок не чувствует плюсов от перехода на эскроу–счета
DP.RU30 августа в 03:44
Эксперты составили рейтинг городов по росту цен на жилье на вторичном рынке
Народные новостивчера в 00:54
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:49, Вашингтон
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия вчера в 19:22
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.
Lenta.ru вчера в 21:41
Игры
Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему
Игромания.ру вчера в 04:46
Авто
Роскошная копия Chevrolet Captiva пользуется высоким спросом
Компании General Motors и SAIC с начала лета сообщили о начале продаже премиального внедорожника, который является копией Chevrolet Captiva.
Rusargument 00:47
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru вчера в 07:36
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета вчера в 18:48
Футбол
Геннадий Орлов: «Ларссон, Тил и Шюррле не тянут»
Юрий не перестает доказывать, что он мастер высокого уровня.
Спорт-Экспресс вчера в 16:00
Экономика
Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России
Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны.
РБК 00:00
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru 31 августа в 00:48
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания (ППК), создаваемая Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома Восточный.
Известия вчера в 21:54
Общество
В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 22:53
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Происшествия
Близкие погибших при теракте в Беслане вспомнили дни трагедии
Трагедия в Беслане потрясла весь мир, жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 — дети.
РИА Новости вчера в 03:33
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс вчера в 12:39
Происшествия
Умер избитый брянским полицейским подросток
Инцидент в кафе По данным следствия, вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть заместитель начальника местного отдела полиции, находившийся в состоянии опьянения, во время ссоры избил 17-летнего подростка — студента местного промышленно-экономического техникума.
РИА Новости вчера в 17:35
Авто
Mongol Rally продолжает набирать популярность
Изначально ралли было задумано в качестве благотворительной акции, но несмотря на то, что сейчас мероприятие организовано британской частной компанией The League of Adventurists International Ltd, участники все-таки собирают деньги для благотворительных организаций через спонсорство.
SpeedMe 00:38
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ вчера в 20:59
Происшествия
Задержанного в Белоруссии участника акции 27 июля выслали в РФ
Задержанный в Белоруссии участник несанкционированной акции в Москве 27 июля Никита Чирцов был выслан в Россию.
Московский Комсомолец 30 августа в 11:47
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру вчера в 11:41
Хоккей
Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом»
Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.
Нева Спорт 01:40
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 31 августа в 04:58
Политика
На востоке Германии начались выборы в региональные парламенты
Парламентские выборы в двух федеральных землях Германии - Бранденбурге и Саксонии - проходят в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:05
Политика
На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина
Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы вчера в 10:30
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
19 августа газета «Коммерсантъ» сообщила об идее Минприроды повысить нормативы утилизации до 100%.
РБК вчера в 20:32
Происшествия
У иркутянина забрали 10-этажное здание за долг в 8 миллионов рублей
Из-за огромного долга перед банком в 8,2 миллиона рублей житель Иркутска лишился 10-этажного здания в центре города, которое было в залоге.
КП - Иркутск вчера в 23:17