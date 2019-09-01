Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Казань стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

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Цены на вторичном рынке жилья растут вслед за новостройками

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Представлена статистика цен на жилье на вторичном рынке в крупных городах

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