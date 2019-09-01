Недвижимость
КоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Представлена статистика цен на жилье на вторичном рынке в крупных городах
Бизнес-новости в Кирове03:41
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
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С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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Грузинские службы сбили беспилотник Южной Осетии на госгранице
Утром 1 сентября был сбит съемочный квадрокоптер силовых структур Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.
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В ходе эволюции у обезьян стал больше объем головного мозга, причем увеличение происходило несколько раз у представителей различных ветвей этой группы независимо.
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Дубль Бэйла не принёс успеха «Реалу» в матче с «Вильярреалом»
В центральном матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» сыграл вничью с мадридским «Реалом».
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