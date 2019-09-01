Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Цены на вторичном рынке больше всего выросли в Новосибирске и Красноярске

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Уральские города лидируют в росте цен на жилье

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Представлена статистика цен на жилье на вторичном рынке в крупных городах

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Эксперты составили рейтинг городов по росту цен на жилье на вторичном рынке

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Казань стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

БИЗНЕС Online05:33

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Коммерсантъвчера в 13:01
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Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

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Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
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Депутаты Британии представят план по недопущению Brexit без сделки

Депутаты парламента Великобритании представят план по недопущению выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
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«Витесс» Слуцкого вырвал победу у АЗ и вышел в лидеры

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Хор из 40 тыс. человек исполнил гимн России в Петербурге

Хор из более чем 40 тыс. человек спел гимн России на петербургском стадионе «Газпром Арена».
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ссору с игроками «Спартака».
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В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

В Польше стартовали памятные мероприятия, приуроченные к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.
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В подмосковном Красногорске катер сбил купавшегося мужчину

В Красногорске Московской области катер сбил мужчину, который купался поздно вечером в Павшинской пойме.
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Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее

Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
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Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения

Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
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Общество

В Подмосковье завершился авиакосмический салон МАКС-2019

В течение всех шести дней выставки посетители могли увидеть на земле и в воздухе новейшие модели гражданской и военной техники, выступления знаменитых пилотажных групп и известных лётчиков.
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Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Происшествия

Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию

Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
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Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о планах превратить шестую часть франшизы "Терминатор" в трилогию.
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Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве

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В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок

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Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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Российские волейболистки обыграли Бельгию и вышли в четвертьфинал ЧЕ

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Грузинские службы сбили беспилотник Южной Осетии на госгранице

Утром 1 сентября был сбит съемочный квадрокоптер силовых структур Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес» со ссылкой на КГБ Южной Осетии.
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Политика

Украина подписала газовое соглашение с Польшей и США

«США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали важное трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной энергетической безопасности посредством диверсификации поставок природного газа», — указывается в заявлении.
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Елизавета II подшутила над американскими туристами

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
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Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
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Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»

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Мозг человекообразных обезьян несколько раз увеличился и уменьшился в ходе эволюции

В ходе эволюции у обезьян стал больше объем головного мозга, причем увеличение происходило несколько раз у представителей различных ветвей этой группы независимо.
N+1 26 августа в 20:01
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Дубль Бэйла не принёс успеха «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

В центральном матче 3-го тура Примеры «Вильярреал» на «Эстадио де ла Керамика» сыграл вничью с мадридским «Реалом».
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