Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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За последний год в Уфе цены на квартиры выросли на 10%

Башинформ12:28

Уральские города лидируют в росте цен на жилье

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Представлена статистика цен на жилье на вторичном рынке в крупных городах

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Народные новости00:54

Казань стала одним из лидеров по росту цен на вторичное жилье

БИЗНЕС Online05:33

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Коммерсантъвчера в 13:01
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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