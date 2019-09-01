Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Интернет YouTube перестанет отображать точное число подписчиков Стало известно о том, что крупнейший сервис видеохостинга YouTube с сентября вводит изменения, которые коснутся отображения числа подписчиков.

Армия и оружие В России начали производство самого мощного ракетного двигателя Научно-производственное объединение «Энергомаш», которое входит в структуру «Роскосмоса», приступило к изготовлению самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли Поправки в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, которые вступят в силу с 16 сентября, позволят россиянам узаконить самовольно занятую землю.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли извинения Наргиз Закировой за "бестактную оговорку".

Политика Пенс заверил, что США продолжат поддерживать Украину Вице-президент США Майкл Пенс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, куда прибыл для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, передает Reuters.

Политика Косачёв заявил, что ему стыдно за Польшу Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прокомментировал отказ Польши звать Россию на годовщину начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Хоккей «Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.

Происшествия В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына 28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Футбол «Зенит» сделал новое предложение по хавбеку «Ренна» Гренье Согласно информации источника, сине-бело-голубые сделали второе предложение по 28-летнему хавбеку, которое было отклонено президентом французского клуба Оливье Летангом.

Экономика Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Армия и оружие В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Автоспорт Леклер посвятил свою первую победу Юберу Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, на котором он одержал первую победу в карьере.

Политика Премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия В Брянске скончался подросток, избитый пьяным майором полиции Избитый в августе 2019 года майором полиции Денисом Тереховым 17-летний подросток Иван Вахрушин скончался в больнице, об этом 31 августа сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Экономика Банк «Нейва» изменил категорию покупок для повышенного кешбэка Банк "Нейва" в сентябре начисляет кешбэк в размере 1,5% (Visa Classic) или 3% (Visa Gold) при совершении клиентами покупок по кредитным и дебетовым картам в категории "одежда и обувь" вместо категории "книжные магазины и канцелярские товары".