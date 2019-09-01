Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками

Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Представлена статистика цен на жилье на вторичном рынке в крупных городах

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Цены на вторичном рынке Тюмени растут вслед за новостройками

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Эксперты составили рейтинг городов по росту цен на жилье на вторичном рынке

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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупных городах России

Коммерсантъвчера в 13:01
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Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши

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Пять человек погибли и более 20 ранены при стрельбе в Техасе

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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
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Пилот разбился во время авиашоу в Канаде

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Происшествия

В Подмосковье вертолет упал в реку

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РИА Новости вчера в 13:28
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Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
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«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале

РЕН ТВ вчера в 23:11
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Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова нового главы МИД Украины Вадима Пристайко об урегулировании конфликта в Донбассе.
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Газета.Ru 30 августа в 21:00
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Интерфакс 01:28
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Газета.Ru вчера в 23:18
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Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Общество

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XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) в подмосковном Жуковском в эту субботу посетили 203 тыс. человек, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
Коммерсантъ вчера в 20:59
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Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

РБК 02:35
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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StarHit.ru вчера в 20:00
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Интерфакс вчера в 20:48
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РЕН ТВ вчера в 16:59
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