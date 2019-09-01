Недвижимость
КоммерсантъЦены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
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Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
Allboxing.ru вчера в 18:44
Здоровье
Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и интимной жизни
Как пояснила доктор Лора Берман, аэробные упражнения укрепляют сердце (если нет противопоказаний), в результате чего улучшается кровообращение во всем теле.
Российская газета 00:53
Происшествия
В Гонконге задержаны 40 участников беспорядков в метро
RT на русском вчера в 19:09
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и возглавил РПЛ
Встреча восьмого тура проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.«Ростов» открыл счет в матче на 41-й минуте благодаря голу Эльдода Шомуродова.
Vprognoze.ru вчера в 12:52
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily вчера в 09:17
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие
Юлия Меньшова показала, как отпраздновала 50-летие Напомним, что Юлия Меньшова родилась 28 июля 1969 года в Москве в семье кинорежиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.
Вокруг ТВ вчера в 11:00
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Происшествия
Женщина бросила младенца в больнице на Кубани
Юга.ру вчера в 11:32
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Культура
Ричарду Гиру исполнилось 70 лет
31 августа американский актёр Ричард Гир отмечает 70-летие.
Культуромания вчера в 11:14
Теннис
Надаль: до конца года сыграю всего в паре турниров
Чемпионат 00:48
Общество
Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»
На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.
WMJ.ru вчера в 11:27
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия вчера в 10:42
Культура
Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге
В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.
Экономика сегодня вчера в 14:56
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 30 августа в 01:32
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru вчера в 04:15
Армия и оружие
Коминтерново в огне: после обстрела ВСУ на юге ДНР вспыхнули пожары
Обстрел населенных пунктов на юге ДНР начался днем.
ТК Звезда вчера в 15:49
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Общество
Над Владивостоком на время ВЭФ закроют воздушное пространство
С 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для всех видов воздушных судов в связи с проведением пятого Восточного экономического форума, сообщается 1 сентября на сайте администрации Приморского края.
REGNUM 00:35
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до пяти
Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в штате Техас.
Газета.Ru вчера в 21:42
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Интернет
В Сети обнаружили обманный файл «25 худших паролей в мире»
В Сети обнаружили файл с названием «25 худших паролей в мире».
Актуальные Новости вчера в 07:01
Культура
Иллюстрации к стихотворению Хармса и экслибрисы покажут на выставке в Махачкале
Выставка иллюстраций к одному из стихотворений Даниила Хармса и экслибрисов (книжных знаков с именем владельца, которые наклеиваются на книгу) по мотивам произведений Александра Пушкина пройдет в сентябре в Театре поэзии в Махачкале.
ТАСС вчера в 08:15
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43