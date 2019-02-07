Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России выросли впервые за четыре годаРБК вчера в 23:09
По итогам прошлого года средняя цена квартир на вторичном рынке выросла на 4,9%, следует из данных Росстата. Рост цен в этом сегменте зафиксирован впервые за четыре года: с января 2015 года стоимость готовых квартир снижалась от квартала к кварталу.
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