Недвижимость

Вторичное жилье подорожало до трехлетнего максимумаВести.Ru 04:25

Аналитики утверждают, что снижения цен ждать не стоит. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составляет 64,2 тысячи рублей – это трехлетний максимум, пишет "Коммерсант". С начала 2019 года вторичные квартиры дорожают на 1% за месяц.
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