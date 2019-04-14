Недвижимость
Вторичное жилье подорожало до трехлетнего максимумаВести.Ru 04:25
Аналитики утверждают, что снижения цен ждать не стоит. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составляет 64,2 тысячи рублей – это трехлетний максимум, пишет "Коммерсант". С начала 2019 года вторичные квартиры дорожают на 1% за месяц.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
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