Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗСоловей.инфо 04:38

«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.

с чего всё началось

«АвтоВАЗ» намерен с 1 июля поднять цены на весь модельный ряд Lada.

Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ

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