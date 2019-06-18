Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗСоловей.инфо 04:38
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с чего всё началось
«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.Ведомостивчера в 17:47
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27
Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Общество
Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram
Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Редактора дагестанской газеты «Черновик» арестовали на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 08:18
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о брачном контракте
Телеведущая разъяснила свою позицию по поводу брачных контрактов.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Собчак впервые прокомментировала отношения с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала журнал Hello! за то, что издание разместило на обложке ее фотографию с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения перед размещением фото.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Названы пять вредных продуктов для женщин
Диетологи назвали продукты, от которых во имя красоты нужно отказаться женщинам.
Обновлено в 03:12
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Игры
Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World 10 июля
10 июля компания Nintendo выпустит долгожданную мобильную версию Dr. Mario World.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика
Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке
На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
«Краснодар» поздравил Комличенко с рождением сына
Российского футболиста поздравил «Краснодар», воспитанником которого он является.
Обновлено в 08:02
Музыка
Группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля «Усадьба Jazz»
Группы "Сплин", Black Eyed Peas, певица Нино Катамадзе, певец Иван Дорн и британский музыкант Джейми Каллум примут участие в музыкальном фестивале "Усадьба Jazz", который в этом году пройдет 22-23 июня в усадьбе Коломенское.
Обновлено в 05:41
Политика
Нарышкин заявил о тревоге из-за «нарколибералов во главе с Канадой»
Западные научные учреждения и средства массовой информации «фактически рекламируют» прием наркотиков как средство для борьбы с депрессией и повышения самооценки, сказал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:16