Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM вчера в 18:57
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
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Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
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Напомним, после введенного запрета на продукцию Huawei со стороны США компания зарегистрировала торговые марки HongMeng и Ark OS.
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Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
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"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
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Политика
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«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports.
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Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
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